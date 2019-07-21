В Ольгино каршеринг вылетел с шоссе, врезался в дерево и загорелся. Пострадала пассажирка

Водитель на каршеринге «Яндекс Драйв» слетел в кювет и врезался в дерево в Приморском районе Петербурга.

Авария произошла вечером 21 июля на Приморском шоссе в районе Ольгино. Как сообщил «Фонтанке» читатель, в ДТП сильно пострадала девушка, сидевшая на пассажирском сидении.

При ударе автомобиль загорелся, в салоне огнетушителя не оказалось. Очевидец помог сбить пламя, вырывавшееся из-под капота.