«Фонтанка» выяснила имена погибших в Кабардино-Балкарии петербургских альпинистов

Петербуржцы, погибшие в горах Кабардино-Балкарии профессионально занимались альпинизмом. Для восхождения они выбрали очень серьёзный и сложный маршрут. Об этом корреспонденту издания 21 июля рассказал директор лагеря «Безенги» Алий Анаев.

По его словам, имя первого погибшего – Константин Семенихин, в ноябре ему бы исполнилось 25 лет. По информации с личной страницы в соцсетях, Константин ранее служил спасателем в МЧС. В качестве последнего места работы значится петербургская строительная фирма.

Его разбившегося товарища зовут Даниил Капицин, минувшей весной он отпраздновал свой 21-й день рождения.

Ранее о гибели двух петербургских альпинистов сообщило управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. Друзья сорвались при восхождении на гору Урал (высота 4300 метров).