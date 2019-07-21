Два альпиниста из Петербурга сорвались и погибли в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели идут к месту падения

Два альпиниста из Петербурга сорвались и разбились в горах Кабардино-Балкарии 21 июля. Об том сообщает республиканское ГУ МЧС.

«В 16:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Черекском районе, в ущелье Укю начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации на горе Урал (высота 4300 метров), сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве 2 человек», – говорится в релизе.

Отмечается, что группа зарегистрирована в альплагере «Безенги». Данных о личностях и возрасте альпинистов пока нет.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей.