«В 2021 году она в любом случае взорвется». Глава Минэкономразвития предупредил о проблеме закредитованности россиян

К 2021 году может сложиться ситуация, когда многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, которые в свою очередь ограничат выдачу новых займов. Это может стоить стране 3% ВВП. Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил 21 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы», которое приводит РБК.

Министр подчеркнул, что подобные меры входят в зону ответственности ЦБ, и напомнил, что с 1 октября ЦБ вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заемщика.

По мнению Орешкина, необходимо уже сейчас думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам. Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем.

«Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам, в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал министр.

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Он напомнил, что, согласно данным ЦБ на четвертый квартал 2018 года, платеж по кредитам у трети заемщиков превышал 60% от их ежемесячного дохода. «Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам», — заявил Орешкин. Когда это произойдет, банки заметят рост просроченных платежей и «начнут рубить» выдачу новых займов, что в свою очередь приведет к росту просрочки, пояснил министр.

«Наше моделирование показывает, что, если ничего не делать, регулирование не менять, этот момент настанет в 2021 году», — сказал Орешкин.

Министр подчеркнул, что в МЭР не ругаются и не конфликтуют с ЦБ, а ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.