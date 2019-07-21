Дальнобойщик из России ночью сбил насмерть двух финнов в Луумяки. Полиция выясняет, мог ли он их увидеть

Дальнобойщик из России сбил на смерть двух человек на финской трассе под Луумяки в ночь на 21 июля. Погибшие во время столкновения оказались на дороге, водитель же был трезв. Сейчас полиция выясняет, мог ли он не заметить жертв в темноте.

Как сообщает портал Yle.fi, трагедия произошла около двух часов на трассе №6 между городами Коувола и Лаппеенранта. Машина с водителем и тремя пассажирами двигалась по направлению к Коувола и встала на обочине таким образом, что ее часть осталась на дороге. Остановке якобы предшествовала ссора. Три человека вышли из автомобиля и расположились рядом. В это время проезжавший мимо грузовик их снёс. Двое погибли, третий чудом остался жив.

Сообщается, что грузовым автомобилем управлял 36-летний россиянин. Погибшие – женщина 40 лет и мужчина 23 лет. Травмы получил мужчина 36 лет. Все они проживали в регионе Кюменлааксо.

Российского водителя сейчас подозревают в опасном вождении, двух причинениях смерти по неосторожности и причинении травм. Полиция сообщает, что он был трезв. На трассе было довольно темно, поэтому в ходе предварительного расследования полиция постарается выяснить, была ли у дальнобойщика возможность увидеть людей на дороге.