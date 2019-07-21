СМИ: Герой расследования Ивана Голунова о похоронном деле избавился от бизнеса в России

В течение нескольких дней после публикации в 30 ведущих российских и зарубежных СМИ расследования Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» один из его героев якобы свернул свой бизнес в России, сообщает 21 июля «Медуза». Речь идет о 19-летнем Егоре Мазараки, который приходится племянником ставропольскому бизнесмену Валериану Мазараки. В 2017 году Валериан Мазараки стал заместителем директора московской похоронный службы (ГБУ «Ритуал»).

По данным системы СПАРК, Мазараки-младший владел пятью компаниями, еще в трех числился совладельцем.

По информации «Медузы»,10 июля он избавился от 51% доли в строительной компании ООО «Трейдком». У компании резко выросла выручка после перевода из Ставрополя в Москву в 2017 году — с 49 до 304 миллионов рублей. У компании есть госконтракты с Ростелекомом, МЧС и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

11 июля 2019 года Егор Мазараки перестал быть владельцем банного комплекса «Трехгорные бани». 15 июля лишился компаний «Джуби» и «Джиэфси», на площадке которых в Трехгорной мануфактуре работают клубы, входящие в холдинг Soho Family, кафе «Дружба», гастроквартал «Варка» и банкетная площадка Jagger Hall.

Как отмечалось в расследовании Ивана Голунова, в этих заведениях часто проводят время члены семьи Мазараки и другие герои расследования, связанные с похоронным бизнесом. «Фонтанка» принимала участие в расследовании Ивана Голунова. Главные факты изложены здесь.