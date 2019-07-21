«Это абсолютная ложь». В посольстве Туркменистана опровергли сообщения о смерти Гарбангулы Бердымухамедова

Президент Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедов жив. Сообщения о его смерти не соответствуют действительности. Об этом 21 июля заявили в московском представительстве республики.

«Это абсолютная ложь, – сказал представитель посольства ТАСС. – Мы опровергаем эти сообщения».

Ранее ряд СМИ заявили о предположительной смерти главы государства. Одним из первых об этом сообщил Youtube-канал «Свободный Туркменистан».