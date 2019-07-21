В ЕС заявили о готовности снизить до нуля пошлины на промышленные товары США

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить до нуля тарифы на ряд американских промышленных товаров.

«Мы готовы снизить тарифы на важные промышленные товары до нуля. Таким образом, были бы устранены обвинения в том, что американские автомобильные пошлины ниже европейских», – цитирует министра 21 июля РБК со ссылкой на газету Welt.

Альтмайер добавил, что помимо этого ЕС готов помочь американским экспортерам добиться успеха в Европе. Например, во многих случаях им больше не нужно будет сертифицировать свою продукцию по европейскому законодательству.

В начале июля Торговое представительство США предложило расширить пошлины на ввозимые из ЕС товары на сумму $4 млрд. Таким образом список, согласованный в апреле, увеличили на 89 позиций. В него входят сыры, крепкий алкоголь, макаронные изделия, металлургическая продукция и другие. Первоначальный перечень устанавливал пошлины на товары на сумму $21 млрд.