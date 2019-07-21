Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.

«Хотел бы продвинуться в вопросе заключения мирного договора с Россией в ходе своего срока», – подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.

Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году, сообщает РИА Новости. В этом же интервью глава правительства заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.