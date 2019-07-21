ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду

Явка на нынешних выборах в украинский парламент ниже, чем была в 2014 году, свидетельствуют данные Центризбиркома. Согласно опросам, проведенным до голосования, лидером будет партия «Слуга народа», сообщает 21 июля РБК.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей. Избирком обнародовал информацию на основании данных по 160 из 199 избирательных округов.

На прошлых парламентских выборах, в 2014 году, явка была выше — тогда к 16:00 успели проголосовать 40,77% избирателей.

21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы, избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

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В выборах участвуют 65 политических партий, парламент формируется как по спискам (для этого партии необходимо набрать более 5% по стране), так и по 199 одномандатным округам, для победы в которых нужно получить большинство голосов.

Опрос соцслужбы «Рейтинг», проведенный 12–17 июля, показал, что за партию «Слуга народа», основанную президентом Украины Владимиром Зеленским, готовы проголосовать 49,5% респондентов. Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10,5%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила поддержку 6,9% опрошенных, «Батькивщину» Юлии Тимошенко готовы поддержать 6,9%, а «Голос» Святослава Вакарчука — 5,9% опрошенных.