В зоопарке Пензы заявили, что посетители до смерти закормили жеребенка

Зоопарк Пензы сообщил, что посетители до смерти закормили жеребенка шетлендской пони Спарты. Заявление опубликовано на странице зоосада «ВКонтакте» 21 июля.

«Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев». Но безуспешно», — говорится в сообщении.

Администрация зоопарка заявила, что посетители не обращают внимания на предупреждающие таблички и просьбы сотрудников не кормить животных, отвечая, что «животные голодные, потому и едят» и «я только травкой, что такого, не делайте мне замечания, я сам всё знаю».

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привел к ужасным последствиям. Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», – резюмировали в зоопарке.