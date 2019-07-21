Дипломаты сообщили о запрете россиянам покидать задержанный Ираном танкер

Экипаж задержанного в Иране танкера Stena Impero остается на борту. Жизни и здоровью моряков ничего не угрожает, сообщил 21 июля РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.



«Нам удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе Бендер-Аббас. По его словам, весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на борту, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. Вместе с тем в соответствии с международными нормами мореплавания до завершения соответствующих процедур экипаж не вправе покинуть танкер. Состояние членов команды хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал он.



По словам дипломата, российское посольство остается в контакте с иранскими партнерами и пытается добиться установления связи с российскими моряками.



Танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Персидском заливе 19 июля. Он направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. На борту судна находится экипаж, в составе которого граждане Латвии, Индии, Филиппин, а также трое россиян: электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков и второй механик Юрий Усенко.