Кокорин и Мамаев рассказали, как исправляются за колючкой. Футболистам заплатят девять тысяч за работу в швейном цеху

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Интервью с отбывающими наказание спортсменами выйдет на телеканале «Россия 1». Его фрагментами в своём телеграм-канале 21 июля поделилась ведущая Ольга Скабеева. Также она показала, как сейчас выглядят и что делают опальные футболисты. Кокорин, например, играет футбольным мячом в баскетбол.

«Ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было — огромный урок и такой как бы путь», — сказал Мамаев. Он отметил, что пребывание в изоляторе сделало его сильнее.

Кокорин добавил, что колония дает понимание того, что человек находится в ней за содеянное, и это место для исправления.

«Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь», — сказал он.

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Мамаев отметил, что скоро повседневный моцион сменит трудотерапия. Друзья будут работать в тюремном швейном цеху и получать зарплату в размере 11,2 тыс. руб., а после вычета налогов — 9,3 тыс. руб.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.