Четырехлетний петербуржец пострадал во время катания на гидроцикле на озере Фигурное

Маленький петербуржец получил тяжелые травмы во время катания на гидроцикле на озере Фигурное в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщает 21 июля 47news, инцидент произошел накануне. По предварительной информации, гидроцикл, на котором катался мальчик четырех лет, врезался в берег. Обстоятельства происшествия пока не установлены.

Пострадавшего доставили в городскую детскую больницу им. Раухфуса. У него зафиксированы тяжелые травмы головы, в том числе перелом лобной кости.