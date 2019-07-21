Верующим «смутительно попирать ногами» крест на Уралмаше. Мэр Екатеринбурга пообещал обсудить граффити с горожанами

Директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова призвала закрасить «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса на Площади 1-й Пятилетки на Уралмаше, который он создал в рамках фестиваля «Стенограффия». Об этом Иванова написала 21 июля на своей странице в Фейсбуке.

Директор музея обратилась в Фейсбуке к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. «Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно», – написала она и процитировала 73-е правило Шестого Вселенского Собора (прошел в Константинополе в 680 году), которое предписывает относиться к животворящему кресту с уважением. Иванову также возмутило то, что власти, прежде чем рисовать крест на асфальте, не провели опрос жителей города по поводу того, понравится им это или нет. «По результатам опроса выходящих из расположенного через дорогу храма, 100% жителей района против этого художества», – отметила она. Такде директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке предложила сделать картину по мотивам граффити, чтобы её можно было «купить за большие деньги» в фонды Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал обсудить «Супрематический крест» с представителями общественности 22 июля.

19 июля граффити Покраса Лампаса на Уралмаше уже пострадало, но не из-за разногласий религиозного толка, а из-за рвения коммунальщиков – изображение начали покрывать гудроном. Мэр города Александр Высокинский пообещал наказать виновных, а художник — что приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу.