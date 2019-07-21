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Туризм
21.07.2019 16:27
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Самая легкая лодка в мире. Как Дима Поштаренко готовится к главному путешествию жизни

Автор трехмерных панорам «Битва за Берлин» и «Прорыв» строит гибрид сап-борда, байдарки и парусника, чтобы пройти 2 тысячи километров от Сахалина до Владивостока.

Самая легкая лодка в мире. Как Дима Поштаренко готовится к главному путешествию жизни

скриншот с канала /www.youtube.com/ Невский Баталист/ Дмитрий Поштаренко

Когда трехмерные панорамы творческой мастерской «Невский баталист» стали востребованы в разных регионах и работы стало очень много, Дмитрий Поштаренко начал искать средство, чтобы переключаться и восстанавливать душевные силы. Раньше он увлекался альпинизмом, но с переездом в Петербург это увлечение сошло на нет. Отдушиной стал сап-борд. Надувная серф-доска с веслом оказалась невероятно удачной штукой — чтобы брать с собой в путешествия. В итоге в Исландии он едва не угодил под паром, а в Норвегии его чуть не унесло в океан. Но уроки были получены, выводы сделаны, и теперь Дима Поштаренко готовится к главному, вероятно, путешествию своей жизни. Но, как и герой повести Юрия Коваля, который тоже планировал серьезное путешествие по воде, столкнулся с тем, что плавсредства, идеально подходящего для его целей, не существует. Его предстоит создать.

Первый сап-борд купил для путешествия на Сахалин арт-директор «Невского баталиста» Евгений Попов. Ребятам предстояла командировка на 2,5 месяца — они строили панораму «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина». И там, в Охотском море, Дмитрий Поштаренко в первый раз встал на сап. И подумал: какая же удобная и компактная штука!

«В Петербурге, когда я стал жить ближе к воде, я по утрам надувал сап и катался на нем, – говорит он. – А в Калининграде, когда мы делали экспозицию, я впервые посерфил на сапе. И подумал: ничего себе! На нем можно и серфить, и в походы ходить. Я родился в Шлиссельбурге и вырос у Ладоги: отец постоянно брал меня в походы на острова. И мне все время хотелось куда-то плыть и зачем-то идти. Вероятно, так родилась идея первого похода в Исландию, ведь все идет из детства».

Дело было в 2017 году. Команда «Невского баталиста» заканчивала экспозицию в Рязани, впереди была объемная работа над «Прорывом». Дима собрался быстро и спонтанно, за три дня: в Петербурге друзья помогли ему собрать снаряжение. «Тренировался я на канале Грибоедова. Смотрелось это, конечно, странно», – говорит Дима.

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Тренировки на канале Грибоедова
Тренировки на канале Грибоедова

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Почему Исландия? Увидел фото — зеленый остров в море с единственным белым домиком в центре. Это был Эдлидаэй на гряде островов Западного человека. И Дима решил, что туда надо непременно попасть. Времени на путешествие оставалось в обрез – всего неделя. Что можно успеть такими темпами?

фото:Дмитрий Поштаренко Исландия, остров Эдлидаэй (Эллидау)
фото:Дмитрий Поштаренко Исландия, остров Эдлидаэй (Эллидау)

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Исландия. Чудесное спасение

«Я решил: домчу туда. Купил билет, оказался в Рейкъявике, переночевал в хостеле, а утром доехал до паромной станции, – рассказывает Поштаренко. – К счастью, у меня есть в семье друг — капитан дальнего плавания. И за неделю до отъезда он дал мне много ценных советов. Рассказал про течения, что у островов они совершенно другие. Собрал телефоны местных спасательных служб. Немного открыл мне глаза на серьезность всего предприятия. Сначала я вообще планировал плыть до самого острова прямо от материка. Там же всего 10 километров. К счастью, этого не случилось».

Был конец сентября, по навигации — переход на зимнее время. Дима добрался на пароме до центрального обитаемого острова архипелага — Хеймаэй. Переночевал там, а утром погрузил вещи на сап, небольшой d7, и отправился на Эдлидаэй.

«От природы я просто обалдел, – говорит Дима. – Ощущение такое, что скалы расплавлены, как сыр рокфор. Из-за этого я медленно двигался. Я планировал провести на острове Эдлидаэй четыре дня. Вечером начинались шторма, поэтому надо было спешить. Но я здорово затормозил. Людям, которые собираются в какой-то дальний путь в одиночку, надо учитывать особенности работы человеческого мозга. Из-за потока совершенно необычной информации, новых образов мы принимаем совершенно не такие решения, как в обычной ситуации. И я почему-то пошел не по тому маршруту, по какому планировал, а иначе. И получилось так, что я пересек ход паромного сообщения — но я об этом еще не знал. Кроме того, течение шло совершенно не в том направлении, что было мне нужно. И я оказался как на беговой дорожке. Двигался в итоге крайне медленно и встал на пути парома, который выходил из бухты. Мне не передать, насколько страшно было. Но это была серьезная школа для дальнейших моих путешествий. Я сумел справиться с паникой, с совершенно звериным чувством. Паром изменил курс. Возможно, он поменял направление и не из-за меня, но все обошлось».

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Но дальше стало еще хуже. Погода переменилась резко, совсем как в Петербурге. Сначала ушел из вида материк, потом — остров Хеймаэй. Начал растворяться в тумане и дожде и последний ориентир – остров Эдлидаэй.

Но в жизни часто бывает так, что, когда дело дрянь, появляется «волшебный помощник».

Спасательный костюм, который выручил Диму в Исландии
Спасательный костюм, который выручил Диму в Исландии

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«Таким помощником стал катер, который меня в этой непонятной погоде каким-то чудом заметил, – говорит Дима. – У меня был ярко-красный английский спасательный костюм. Я его купил на Avito за три тысячи буквально часа за четыре до отправления. Меня забрали на борт. На берегу уже встречал полицейский, и через две минуты подъехала скорая помощь. Поговорив со мной, коп дал медикам отбой. Он потребовал паспорт, я напрягся и стал долго его искать, пришлось все вытаскивать из рюкзака. В конце концов, полицейский помог мне сложить снаряжение и отвез в кемпинг. Я в своем скафандре вышел из машины, и у самого кемпинга встретил девушку из Франции. Она спросила, не надо ли мне чем-то помочь. Мы подружились и провели несколько прекрасных дней вместе. И я бы счастлив, что никуда не доплыл».

В Исландии после чудесного спасения
В Исландии после чудесного спасения

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Норвегия. На сапе — по фьордам

 

фото:Дмитрий Поштаренко . Норвегия - Атлантика
фото:Дмитрий Поштаренко . Норвегия - Атлантика

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А в 2018 году Дима Поштаренко отправился с сапом в Норвегию. План был такой: плыть по фьордам, а когда надоест, сворачивать сап, садиться на автобус до другой локации, там снова его ставить на воду. Чтобы так налегке путешествовать, достаточно иметь удобные сумки и, возможно, «бабушкину» тележку на колесиках.

В Норвегии - на пристани
В Норвегии - на пристани

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«В одном из городков я не смог забронировать хостел, все было занято, – рассказывает Дима. -Тогда я поставил палатку у небольшого старого завода на дамбе среди воды. Утром оказалось, что я поставил ее на месте военного блиндажа. Я поел черники, выпил кофе в бухте и двинулся дальше. А в бухту я зашел прямо на сапе, среди катеров и яхт. Пришвартовал сап, оставил на нем снаряжение и зашел в магазин за кофе. Ощущение фантастическое: ты прибыл в порт на собственном судне, ну и что, что оно — резиновое».

Норвегия
Норвегия

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Следующим пунктом назначения была небольшая деревушка на берегу моря. К ней Дима шел по воде вдоль берега. Ветер был отжимной, от берега. На пути встречались бухты. Идешь вдоль берега мимо бухты, а там гуляет сквозняк, который выметает тебя прямиком в Атлантический океан. «Когда я зашел в очень большую бухту, меня выдуло настолько сильно, что я подумал, что сейчас попаду в Гольфстрим — и конец, – говорит Дима. – Но я вспомнил Исландию. Преодолел страх, и, борясь за каждый миллиметр, добрался до берега. Все закончилось тем, что я поймал попутный ветер, встал, расправил плечи, положил на них весло, и меня минут пятнадцать просто несло в сторону деревни попутным ветром. Потом, заметив, что меня снова начинает относить в океан, я сошел с этого лифта. И понял, что в будущем обязательно использую парус».

Сахалин-Владивосток. Рождение мечты

 


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Дима Поштаренко влюбился в Дальний Восток, когда дважды работал там над созданием панорам, а во время проекта на Сахалине это чувство закрепилось окончательно. Потом ему попалась книга путешественника Владимира Арсеньева, который жил в Петербурге на улице Декабристов.

«И у меня родилась идея пройти от острова Сахалин до Владивостока — две тысячи километров, – говорит Дима. – Изначально я думал, что сделаю это на сапе. Стал советоваться на этот счет с опытными людьми. У меня появился товарищ, который хочет проделать такой же маршрут. Но он разбил его на этапы на три года. Я понял, что на сапе грести — все равно, что толкать тележку без колес. У сапа же нет килевой базы, а значит, он не взаимодействует с водой. Плюс у меня нет времени, мне нужно все успеть за один сезон. Поэтому методом проб и ошибок я понял, что нужно строить совершенно новую вещь, которая объединит в себе байдарку, сап-серф и парусную лодку».

Дима очень долго искал проектировщика — все хотели получить уже готовые чертежи, а не начинать все с нуля. Наконец, проектировщик, Евгений Антонов, нашелся, и работа началась. В длину новое плавсредство будет 4,6 метра, с двумя веслами и возможностью поставить парус — хотя бы на фордевинд. В путешествиях важна скорость, чтобы оставалось время на исследование окрестностей.

«Мне интересны дальние уголки, где на 500 километров одна деревня, и в ней живут совершенно невероятные люди, о которых я хочу рассказать миру, – говорит Дима. – Итогом должен стать видеофильм и книга. Подыскиваю интересный материал по этим местам, который войдет в фильм. Удалось найти невероятные альбомы из экспедиций 1911 года и альбом о приморской экспедиции по исследованию Татарского пролива, как раз там, где я планирую его пересечь. На счет съемок, которые мне предстоит вести самостоятельно, я консультируюсь с товарищем – Сергеем Астаховым, оператором многих хороших картин, например, «Брата». Пока все складывается удивительно хорошо. У нас сложилась дружба с сыном Михаила Михайловича Боброва, его тоже зовут Михаил. Он всю жизнь занимается греблей, был в олимпийской сборной. Вместе мы ехали на электричке к возможным будущим производителям моего плавсредства во Псков. И вдруг, когда мы проезжали станцию «Строги Красные», он говорит: «А здесь в первый раз принял бой мой отец».

Новое плавсредство будет называться «Восток 1-Р». Во-первых, оно делается для путешествия по Дальнему Востоку. Во-вторых, есть аллюзия на космос — в путешествии Дмитрий Поштаренко будет совсем один. А буква «Р» — это «Робинзония», так Дима называл свой первый сап в честь диких, безлюдных мест Уссурийского края. Символом похода станет бумажный кораблик, его изображение будет на парусе.

В августе Дима планирует создать из фанеры пробную модель «Востока 1-Р», которую нужно обкатать, чтобы понять минусы конструкции. Потом — подать заявку на грант Русского географического общества, чтобы можно было изготовить уже полноценную легкую модель из материалов, из которых делают жесткие сап-борды. Максимальный вес Диминой «самой легкой лодки в мире» должен составлять не более 35 кг без весел и парусов.

«Для одиночных путешественников плавсредств очень мало, – говорит Поштаренко. – Они, как правило, рассчитаны на переход из точки А в точку Б без захода на сушу или же только на вылазки на короткие расстояния и не позволяют взгромоздить на них запас пресной воды и снаряжения. А моя задача — изучение людей и природы. И мне нужно иметь возможность вытащить доску в одиночку на берег, если, например, со стороны Японии идет цунами».

Много внимания Дмитрий Поштаренко уделяет вопросам безопасности. Что будет, если около Сахалина упасть в воду? Путешествие начнется летом, но в тех краях от гипотермии человек умирает через час-час двадцать минут. А помощь придет в лучшем случае через три дня. Доска с вещами и пресной водой будет весить около 150 кг, лиш-трос, которым доска крепится к ноге владельца, неизбежно оборвется. Значит, надо разработать специальный спасжилет, в котором будут предметы для выживания: сублимированная еда и спасательный плотик. Во Владивостоке Дмитрий по случаю купил надувную спасательную лодку для китайских летчиков. Она весит всего 1,5 кг, но ее надо «додумать», посадить на специальные клипсы и закрепить как скатку под спасжилетом. Надо получить разрешение на охотничье ружье и купить его. На берегах, вдоль которых пройдет плавание, главная проблема — медведи. Они бродят по берегу в поисках падали. На севере Сахалина в районе Охи и на мысе Погиби есть места, где начинаются деревни. Надо выяснить, в каких есть почтовые отделения, и заранее заслать туда небольшие посылочки самому себе: книги, шоколад, и, конечно, простенькие плееры – ведь музыка способна буквально поднять человека из многих неприятных состояний. Такие редкие остановки должны стать хорошими мотивационными ориентирами в долгом путешествии.

Путешествие начнется 17 июня 2020 года и продлится до октября. Связь – через спутник и трекер-маячок.

На вопрос корреспондента «Фонтанки», на страшно ли ему отправляться в такое путешествие в одиночку, с техникой и снаряжением, в места, где непонятно, что у людей на уме, Дима только улыбнулся:

«Недоброжелательные люди, конечно, есть. Там могут встретиться браконьеры из Японии. Но я верю в людей, которые живут на природе в таких дальних уголках. Я видел их отношение, какими бы они ни были бедными или пьяными, у них все равно много добра в душе. А вот с диким зверем не так просто договориться, и это меня беспокоит больше».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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