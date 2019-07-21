Самая легкая лодка в мире. Как Дима Поштаренко готовится к главному путешествию жизни

Автор трехмерных панорам «Битва за Берлин» и «Прорыв» строит гибрид сап-борда, байдарки и парусника, чтобы пройти 2 тысячи километров от Сахалина до Владивостока.

скриншот с канала /www.youtube.com/ Невский Баталист/ Дмитрий Поштаренко

Когда трехмерные панорамы творческой мастерской «Невский баталист» стали востребованы в разных регионах и работы стало очень много, Дмитрий Поштаренко начал искать средство, чтобы переключаться и восстанавливать душевные силы. Раньше он увлекался альпинизмом, но с переездом в Петербург это увлечение сошло на нет. Отдушиной стал сап-борд. Надувная серф-доска с веслом оказалась невероятно удачной штукой — чтобы брать с собой в путешествия. В итоге в Исландии он едва не угодил под паром, а в Норвегии его чуть не унесло в океан. Но уроки были получены, выводы сделаны, и теперь Дима Поштаренко готовится к главному, вероятно, путешествию своей жизни. Но, как и герой повести Юрия Коваля, который тоже планировал серьезное путешествие по воде, столкнулся с тем, что плавсредства, идеально подходящего для его целей, не существует. Его предстоит создать.

Первый сап-борд купил для путешествия на Сахалин арт-директор «Невского баталиста» Евгений Попов. Ребятам предстояла командировка на 2,5 месяца — они строили панораму «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина». И там, в Охотском море, Дмитрий Поштаренко в первый раз встал на сап. И подумал: какая же удобная и компактная штука!

«В Петербурге, когда я стал жить ближе к воде, я по утрам надувал сап и катался на нем, – говорит он. – А в Калининграде, когда мы делали экспозицию, я впервые посерфил на сапе. И подумал: ничего себе! На нем можно и серфить, и в походы ходить. Я родился в Шлиссельбурге и вырос у Ладоги: отец постоянно брал меня в походы на острова. И мне все время хотелось куда-то плыть и зачем-то идти. Вероятно, так родилась идея первого похода в Исландию, ведь все идет из детства».

Дело было в 2017 году. Команда «Невского баталиста» заканчивала экспозицию в Рязани, впереди была объемная работа над «Прорывом». Дима собрался быстро и спонтанно, за три дня: в Петербурге друзья помогли ему собрать снаряжение. «Тренировался я на канале Грибоедова. Смотрелось это, конечно, странно», – говорит Дима.

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Почему Исландия? Увидел фото — зеленый остров в море с единственным белым домиком в центре. Это был Эдлидаэй на гряде островов Западного человека. И Дима решил, что туда надо непременно попасть. Времени на путешествие оставалось в обрез – всего неделя. Что можно успеть такими темпами?

Исландия. Чудесное спасение

«Я решил: домчу туда. Купил билет, оказался в Рейкъявике, переночевал в хостеле, а утром доехал до паромной станции, – рассказывает Поштаренко. – К счастью, у меня есть в семье друг — капитан дальнего плавания. И за неделю до отъезда он дал мне много ценных советов. Рассказал про течения, что у островов они совершенно другие. Собрал телефоны местных спасательных служб. Немного открыл мне глаза на серьезность всего предприятия. Сначала я вообще планировал плыть до самого острова прямо от материка. Там же всего 10 километров. К счастью, этого не случилось».

Был конец сентября, по навигации — переход на зимнее время. Дима добрался на пароме до центрального обитаемого острова архипелага — Хеймаэй. Переночевал там, а утром погрузил вещи на сап, небольшой d7, и отправился на Эдлидаэй.

«От природы я просто обалдел, – говорит Дима. – Ощущение такое, что скалы расплавлены, как сыр рокфор. Из-за этого я медленно двигался. Я планировал провести на острове Эдлидаэй четыре дня. Вечером начинались шторма, поэтому надо было спешить. Но я здорово затормозил. Людям, которые собираются в какой-то дальний путь в одиночку, надо учитывать особенности работы человеческого мозга. Из-за потока совершенно необычной информации, новых образов мы принимаем совершенно не такие решения, как в обычной ситуации. И я почему-то пошел не по тому маршруту, по какому планировал, а иначе. И получилось так, что я пересек ход паромного сообщения — но я об этом еще не знал. Кроме того, течение шло совершенно не в том направлении, что было мне нужно. И я оказался как на беговой дорожке. Двигался в итоге крайне медленно и встал на пути парома, который выходил из бухты. Мне не передать, насколько страшно было. Но это была серьезная школа для дальнейших моих путешествий. Я сумел справиться с паникой, с совершенно звериным чувством. Паром изменил курс. Возможно, он поменял направление и не из-за меня, но все обошлось».

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Но дальше стало еще хуже. Погода переменилась резко, совсем как в Петербурге. Сначала ушел из вида материк, потом — остров Хеймаэй. Начал растворяться в тумане и дожде и последний ориентир – остров Эдлидаэй.

Но в жизни часто бывает так, что, когда дело дрянь, появляется «волшебный помощник».

«Таким помощником стал катер, который меня в этой непонятной погоде каким-то чудом заметил, – говорит Дима. – У меня был ярко-красный английский спасательный костюм. Я его купил на Avito за три тысячи буквально часа за четыре до отправления. Меня забрали на борт. На берегу уже встречал полицейский, и через две минуты подъехала скорая помощь. Поговорив со мной, коп дал медикам отбой. Он потребовал паспорт, я напрягся и стал долго его искать, пришлось все вытаскивать из рюкзака. В конце концов, полицейский помог мне сложить снаряжение и отвез в кемпинг. Я в своем скафандре вышел из машины, и у самого кемпинга встретил девушку из Франции. Она спросила, не надо ли мне чем-то помочь. Мы подружились и провели несколько прекрасных дней вместе. И я бы счастлив, что никуда не доплыл».

Норвегия. На сапе — по фьордам

А в 2018 году Дима Поштаренко отправился с сапом в Норвегию. План был такой: плыть по фьордам, а когда надоест, сворачивать сап, садиться на автобус до другой локации, там снова его ставить на воду. Чтобы так налегке путешествовать, достаточно иметь удобные сумки и, возможно, «бабушкину» тележку на колесиках.

«В одном из городков я не смог забронировать хостел, все было занято, – рассказывает Дима. -Тогда я поставил палатку у небольшого старого завода на дамбе среди воды. Утром оказалось, что я поставил ее на месте военного блиндажа. Я поел черники, выпил кофе в бухте и двинулся дальше. А в бухту я зашел прямо на сапе, среди катеров и яхт. Пришвартовал сап, оставил на нем снаряжение и зашел в магазин за кофе. Ощущение фантастическое: ты прибыл в порт на собственном судне, ну и что, что оно — резиновое».

Следующим пунктом назначения была небольшая деревушка на берегу моря. К ней Дима шел по воде вдоль берега. Ветер был отжимной, от берега. На пути встречались бухты. Идешь вдоль берега мимо бухты, а там гуляет сквозняк, который выметает тебя прямиком в Атлантический океан. «Когда я зашел в очень большую бухту, меня выдуло настолько сильно, что я подумал, что сейчас попаду в Гольфстрим — и конец, – говорит Дима. – Но я вспомнил Исландию. Преодолел страх, и, борясь за каждый миллиметр, добрался до берега. Все закончилось тем, что я поймал попутный ветер, встал, расправил плечи, положил на них весло, и меня минут пятнадцать просто несло в сторону деревни попутным ветром. Потом, заметив, что меня снова начинает относить в океан, я сошел с этого лифта. И понял, что в будущем обязательно использую парус».

Сахалин-Владивосток. Рождение мечты

Дима Поштаренко влюбился в Дальний Восток, когда дважды работал там над созданием панорам, а во время проекта на Сахалине это чувство закрепилось окончательно. Потом ему попалась книга путешественника Владимира Арсеньева, который жил в Петербурге на улице Декабристов.

«И у меня родилась идея пройти от острова Сахалин до Владивостока — две тысячи километров, – говорит Дима. – Изначально я думал, что сделаю это на сапе. Стал советоваться на этот счет с опытными людьми. У меня появился товарищ, который хочет проделать такой же маршрут. Но он разбил его на этапы на три года. Я понял, что на сапе грести — все равно, что толкать тележку без колес. У сапа же нет килевой базы, а значит, он не взаимодействует с водой. Плюс у меня нет времени, мне нужно все успеть за один сезон. Поэтому методом проб и ошибок я понял, что нужно строить совершенно новую вещь, которая объединит в себе байдарку, сап-серф и парусную лодку».

Дима очень долго искал проектировщика — все хотели получить уже готовые чертежи, а не начинать все с нуля. Наконец, проектировщик, Евгений Антонов, нашелся, и работа началась. В длину новое плавсредство будет 4,6 метра, с двумя веслами и возможностью поставить парус — хотя бы на фордевинд. В путешествиях важна скорость, чтобы оставалось время на исследование окрестностей.

«Мне интересны дальние уголки, где на 500 километров одна деревня, и в ней живут совершенно невероятные люди, о которых я хочу рассказать миру, – говорит Дима. – Итогом должен стать видеофильм и книга. Подыскиваю интересный материал по этим местам, который войдет в фильм. Удалось найти невероятные альбомы из экспедиций 1911 года и альбом о приморской экспедиции по исследованию Татарского пролива, как раз там, где я планирую его пересечь. На счет съемок, которые мне предстоит вести самостоятельно, я консультируюсь с товарищем – Сергеем Астаховым, оператором многих хороших картин, например, «Брата». Пока все складывается удивительно хорошо. У нас сложилась дружба с сыном Михаила Михайловича Боброва, его тоже зовут Михаил. Он всю жизнь занимается греблей, был в олимпийской сборной. Вместе мы ехали на электричке к возможным будущим производителям моего плавсредства во Псков. И вдруг, когда мы проезжали станцию «Строги Красные», он говорит: «А здесь в первый раз принял бой мой отец».

Новое плавсредство будет называться «Восток 1-Р». Во-первых, оно делается для путешествия по Дальнему Востоку. Во-вторых, есть аллюзия на космос — в путешествии Дмитрий Поштаренко будет совсем один. А буква «Р» — это «Робинзония», так Дима называл свой первый сап в честь диких, безлюдных мест Уссурийского края. Символом похода станет бумажный кораблик, его изображение будет на парусе.

В августе Дима планирует создать из фанеры пробную модель «Востока 1-Р», которую нужно обкатать, чтобы понять минусы конструкции. Потом — подать заявку на грант Русского географического общества, чтобы можно было изготовить уже полноценную легкую модель из материалов, из которых делают жесткие сап-борды. Максимальный вес Диминой «самой легкой лодки в мире» должен составлять не более 35 кг без весел и парусов.

«Для одиночных путешественников плавсредств очень мало, – говорит Поштаренко. – Они, как правило, рассчитаны на переход из точки А в точку Б без захода на сушу или же только на вылазки на короткие расстояния и не позволяют взгромоздить на них запас пресной воды и снаряжения. А моя задача — изучение людей и природы. И мне нужно иметь возможность вытащить доску в одиночку на берег, если, например, со стороны Японии идет цунами».

Много внимания Дмитрий Поштаренко уделяет вопросам безопасности. Что будет, если около Сахалина упасть в воду? Путешествие начнется летом, но в тех краях от гипотермии человек умирает через час-час двадцать минут. А помощь придет в лучшем случае через три дня. Доска с вещами и пресной водой будет весить около 150 кг, лиш-трос, которым доска крепится к ноге владельца, неизбежно оборвется. Значит, надо разработать специальный спасжилет, в котором будут предметы для выживания: сублимированная еда и спасательный плотик. Во Владивостоке Дмитрий по случаю купил надувную спасательную лодку для китайских летчиков. Она весит всего 1,5 кг, но ее надо «додумать», посадить на специальные клипсы и закрепить как скатку под спасжилетом. Надо получить разрешение на охотничье ружье и купить его. На берегах, вдоль которых пройдет плавание, главная проблема — медведи. Они бродят по берегу в поисках падали. На севере Сахалина в районе Охи и на мысе Погиби есть места, где начинаются деревни. Надо выяснить, в каких есть почтовые отделения, и заранее заслать туда небольшие посылочки самому себе: книги, шоколад, и, конечно, простенькие плееры – ведь музыка способна буквально поднять человека из многих неприятных состояний. Такие редкие остановки должны стать хорошими мотивационными ориентирами в долгом путешествии.

Путешествие начнется 17 июня 2020 года и продлится до октября. Связь – через спутник и трекер-маячок.

На вопрос корреспондента «Фонтанки», на страшно ли ему отправляться в такое путешествие в одиночку, с техникой и снаряжением, в места, где непонятно, что у людей на уме, Дима только улыбнулся:

«Недоброжелательные люди, конечно, есть. Там могут встретиться браконьеры из Японии. Но я верю в людей, которые живут на природе в таких дальних уголках. Я видел их отношение, какими бы они ни были бедными или пьяными, у них все равно много добра в душе. А вот с диким зверем не так просто договориться, и это меня беспокоит больше».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»