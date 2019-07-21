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Спорт
21.07.2019 16:12
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«Спартак» возмущен действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове. После матча в ход пошли дубинки

Московский футбольный клуб «Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия, по мнению клуба, повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».

В субботу «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» — 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между спартаковскими болельщиками и ОМОНом.

Как писал «Чемпионат», болельщиков долго не выпускали из душного подтрибунного помещения после окончания матча. Образовалась большая очередь на выход, началась давка. В какой-то момент в толпу влетело 30–40 омоновцев, которые стали расталкивать болельщиков, упавших били дубинками, пишет издание. Спустя 40 минут людей начали выпускать на улицу.

На сайте Российской премьер-лиги сообщается, что в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

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Как пишет 21 июля РБК, в заявлении «красно-белых» говорится, что клуб возмущен действиями работников стадиона, которые привели к массовому применению «грубой физической силы» со стороны ОМОНа. В клубе подчеркнули, что среди тех, к кому была применена сила, были ни в чем не повинные люди, в том числе женщины.

В «Спартаке» с пониманием отнеслись к желанию правоохранительных органов задержать нарушителей, которые использовали по ходу встречи пиротехнические средства. «Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча», — говорится в заявлении.

«Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции», — сообщили в «Спартаке», добавив, что призывают Российскую премьер-лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы.

РПЛ ранее дала оценку произошедшему, назвав инцидент потасовкой. «По материалам предварительной проверки, проведённой РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чём свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет», – цитирует заявление РПЛ «Чемпионат».

В ходе столкновений были задержаны восемь человек.

По данным Росгвардии, один из болельщиков матча «Ростов» — «Спартак» спровоцировал драку с контролером-распределителем.

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