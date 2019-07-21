Под Гатчиной в ДТП погиб пассажир, водитель скрылся. В Кировском районе квадроциклистка не пережила встречи со шлагбаумом

Выходные в Ленобласти не обошлись без ДТП с погибшими. В ночь на 21 июля смертельные аварии произошли в Гатчинском и Кировском районах.

Женщина 38 лет решила покататься на квадроцикле в полночь. Дело было в садоводстве Кировец-3. В итоге водитель не увидела шлагбаум, врезалась в него и погибла на месте.

А в Гатчинском районе Ленобласти примерно в это же время на 57 километре автодороги «А-120» «Рено Логан» съехал в кювет и перевернулся. В машине найден труп пассажира, водитель скрылся с места, его поисками занимается полиция, отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.