На КАД и «Сортавале» из-за аварии не работают табло и знаки переменной информации

Табло и знаки переменной информации отключились на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга, а также на трассе А-121 «Сортавала». Неудобства для автомобилистов продлятся в течение суток.

«В связи с аварией на кабельной сети 21 июля вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД и автодороге «Сортавала», – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Аварийно-восстановительные работы ведут ООО«Светосервис-СПб» и ООО «Профинженерстрой» в круглосуточном режиме. Восстановить работу табло обещают к 22 июля.