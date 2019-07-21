Борис Джонсон еще не премьер, а уже «выгоняет» министров из правительства Великобритании

Британский министр финансов Филип Хаммонд пообещал уйти в отставку, как только Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром Великобритании, сообщает 21 июля Sky News. Он присоединился к заявлению министра юстиции Дэвида Гока, который заявил, что не сможет служить в правительстве Джонсона.

Министра по вопросам международного развития Рори Стюарта СМИ также называют кандидатом на выход, правда, сам он пока это официально не подтвердил.

Имя нового премьер-министра Великобритании будет объявлено 23 июля. По итогам первых туров голосования, им станет бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Разногласия министров с Борисом Джонсоном обусловлены тем, что он готов пойти на «Брексит» без сделки, если с ЕС не удастся договориться до 31 октября.