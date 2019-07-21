Набор киллера - до востребования. В Выборге случайно нашли закладку с автоматом и глушителями

Полноценный «набор киллера» остался без конечного получателя и перешел во владение полиции. Упаковку с автоматом, глушителями и патронами перехватил внимательный пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, накануне рано утром 69-летний житель Выборга прогулялся до мусорного контейнера на Ленинградском шоссе, 44. Выбросив свою поклажу, мужчина обратил внимание на аккуратно положенный рядом с контейнером полимерный пакет. В нем лежал готовый комплект наемника.

Пенсионер рассудил, что оставлять пакет опасно, взял его и пришел в УМВД Выборгского района.

Криминалисты определили, что автомат Калашникова 1961 года выпуска является настоящим, пригодным для стрельбы. Два цилиндрических предмета в упаковке оказались глушителями. Автомат был снабжен двумя магазинами, к ним прилагались 82 патрона калибра 7,62 мм.

В ГУ МВД Петербурга и области возбудили уголовное дело по статье 222 УК «Незаконное хранение оружия». Полиция ищет тех, кто имел отношение к закладке.