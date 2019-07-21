Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла. Термометры покажут 25 градусов и выше

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой летней погоды. Синоптики обещают до 26 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие дождей.

По прогнозу, ветер в ночь на 21 июля будет переменный 1-4 м/с, днем восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 гр., днем +24...+26 гр. Атмосферное давление будет мало меняться.

Кажется, тот самый тёплый июль, о котором говорили синоптики, всё же пришёл в Петербург.