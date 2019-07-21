В ДНР обвинили Украину в срыве перемирия в Донбассе

Украинские военные нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из стрелкового оружия село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 21 июля пишет РБК со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Он уточнил, что ВСУ нарушили перемирие спустя примерно 13 часов после его вступления в силу. О пострадавших не сообщается.

По итогам переговоров контактной группы в Минске режим бессрочного прекращения огня в Донбассе был введен в ночь на 21 июля. Стороны также договорились о разведении сил и средств на трех новых участках в регионе.