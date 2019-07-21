Самолёт «России» не долетел до Праги и вернулся во Внуково. Сработал датчик пожарной сигнализации

Рейс FV5739 «Москва – Прага» экстренно вернулся во Внуково из-за сработавшего на борту датчика пожарной сигнализации. Об этом 21 июля рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. В целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта Внуково. Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили», – сообщила представитель авиакомпании.

Самолёт приземлился штатно, временно борт будет отстранён от полётов. «Россия» создала комиссию по расследованию произошедшего. Пассажиры будут отправлены резервным самолётом.