Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на мам в одинаковых футболках. Чиновник заподозрил несогласованный митинг

Глава города Кунгура (Пермский край) Сергей Кунгуров пожаловался в прокуратуру на нескольких человек, которые пришли на городской праздник в майках со слоганами в защиту местной спецшколы, передает 21 июля «Медуза». Фотографию документа опубликовали в сообществе «Кунгур школа для детей с ОВЗ». Мэр города решил, что акция «имеет характерные признаки публичного мероприятия», при этом организаторы «не уведомили органы местного самоуправления», о чем и была поставлена в известность прокуратура.

В конце июня здание спецшколы в Кунгуре, построенное в XIX веке, признали аварийным. Учащихся пообещали на время перевести в обычную школу на окраине города. Другое здание они получат, только когда в городе будет построена новая школа. У родителей учеников спецшколы вариант вынужденного переезда на окраину в заведение, где уже учатся другие дети, вызывает опасение и недовольство.