Обвиняемый в резне на «Пушкинской» арестован. Отпор ему дали пассажиры метро

В Петербурге заключен под стражу уроженец Дагестана Фетулах Гамдулаев, обвиняемый в поножовщине на станции метро «Пушкинская». Нападения на пассажиров он объяснил самообороной.

Об отправке Гамдулаева в СИЗО на два месяца сообщает 21 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ленинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фетулаха Гамдулаева сроком по 18 сентября», – уточняет пресс-служба.

По версии следствия, поздно вечером 19 июля обвиняемый нанес не менее одного ножевого ранения в грудь одному гражданину Украины и не менее двух, в грудь и живот, – другому.

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От расправы потерпевших спасли другие пассажиры. Работающий поваром Виталий Городилов бросился на помощь и вовремя выбил нож. «Думать было некогда», – объяснил Городилов «Фонтанке» скорость своей реакции.

Гамдулаев возражал против ареста. Он якобы защищался от нападения и указывал в суде на поврежденную руку. Но явку с повинной оформил, добавили в пресс-службе судов.

Накануне в Петербурге школьник дал отпор вооруженным налетчикам. Его телефоном разбойники завладели только после ударов ножом. Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии. Его сопротивление привлекло внимание прохожих, которые оперативно вызвали полицию, и в течение часа подозреваемых задержали.