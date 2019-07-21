Казань второй раз за 10 лет примет чемпионат мира по водным видам спорта

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта, передает 21 июля ИА «Татар-информ». Для столицы Татарстана это будет уже второй водный чемпионат в истории, первый она принимала в 2015 году.

Соревнования пройдут в 2025 году, решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA). «Это была бы красивая история — десять лет спустя», — сказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов журналистам перед тем, как о решении объявили официально.

Казань также претендует на то, чтобы принять чемпионат мира в 2023 году вместо Катара. «У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра», — отметил Леонов.

Но и у столицы Татарстана достаточно плотное спортивное расписание. В 2022 году здесь пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, а также, в рамках комплексного чемпионата Европы, соревнования по плаванию и гребле.