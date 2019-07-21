Порошенко проголосовал на выборах в Раду и заговорил про «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду и выступил с заявлением. Об этом сообщается на странице политика в Facebook 21 июля.

«Я проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину», — сказал Порошенко. Он отметил, что Евросоюз и Североатлантический альянс являются «гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина».

Он добавил, что отдал свой голос за «уникальную команду, которая способна остановить российский реванш» и двигать страну вперед.

В досрочных выборах, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским, принимают участие представители 65 партий, которые избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам. Всего — 424 парламентария, то есть на 26 меньше предусмотренного Конституцией количества из-за невозможности голосования в Крыму, Севастополе и отдельных регионах Донбасса. Участки в диппредставительствах Украины в России открыты не были, российские наблюдатели также отстранены от работы на голосовании.

Проходной барьер для партий — 5% голосов, абсолютное большинство в Раде может получить фракция, которая займет не менее 226 мест. Основными претендентами на попадание в парламент считаются «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.