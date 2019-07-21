Твиттер заблокировал аккаунты иранских СМИ из-за вопросов веры, а в Иране уверены, что из-за нефтяного танкера

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты иранских СМИ IRNA, YJC и Mehr, сообщает 21 июля агентство Tasnim. Агентство отмечает, что под блокировкой оказались не только СМИ, но и профили ряда других юридических и физических лиц. Ограничения коснулись только микроблогов на персидском языке. Некоторые аккаунты на фарси тоже были заблокированы, но спустя несколько часов вернулись к нормальной работе.

Иранские СМИ связали ограничения с публикациями о захвате Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Их аккаунты на английском языке продолжают работать нормально. В то же время британский телеканал «Би-би-си» объясняет блокировки иначе — возможными притеснениями верующих монотеистической религии бахаи, за которых якобы и решило вступиться руководство Twitter.

Танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции Ирана 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе граждане России, Латвии, Филиппин и Индии.