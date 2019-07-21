Из-за неисправности на Московском вокзале задержаны поезда дальнего следования и три «Сапсана»

Техническая неисправность на станции Петербург-Товарный-Московский вызвала задержку нескольких пассажирских поездов дальнего следования. Поломка дала о себе знать в 11.50 21 июля.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, помимо этого, задержаны три «Сапсана» и электрички Московского направления ОЖД.

«В пути следования задержаны поезда "Сапсан" №756 на 8 минут, №761, №763 на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа», – рассказали в ОЖД.

Железнодорожники пытаются всё починить и нормализовать график движения.