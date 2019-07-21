Отравившихся в крымском лагере «Лучистый» детей и вожатых выписали из больницы

Всех пострадавших, которые отравились в крымском лагере «Лучистый», выписали. Они больше не нуждаются в медицинской помощи. Об этом 21 июля сообщил представитель пресс-службы регионального Минздрава.

«Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет», — цитирует пресс-службу телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Из лагеря были госпитализированы 58 человек: пять вожатых и 53 ребенка. Все они начали жаловаться на рвоту и диарею с вечера 15 июля. В результате врачи диагностировали норовирусную инфекцию.

В результате проведенных проверок Роспотребнадзор выяснил, что в возникновении инфекции были виноваты сотрудники столовой — именно они оказались ее носителями.

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По факту массового отравления следственным комитетом были возбуждены уголовные дела по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Все пострадавшие прибыли в лагерь из Татарстана. В пресс-службе Минмолодежи Татарстана сообщили, что всех выписанных детей доставят домой чартерным рейсом. Кроме того, их родителям компенсируют дни отдыха, которые дети провели в больнице.