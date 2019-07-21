Восьмиклассник в Петербурге принял бой с уличными налетчиками. Вооруженную шайку возглавляла женщина

Петербургский школьник ранен в неравной схватке с разбойниками. Он отказался безропотно отдавать телефон.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, восьмиклассника неизвестные встретили накануне вечером у Семимостья, на углу Садовой улицы и канала Грибоедова. Он был один, их – трое, в том числе агрессивная женщина.

Школьника оттеснили в арку 69-го дома по Садовой, потребовали мобильный телефон. Он сказал «нет». От ударов отбивался, и нервы налетчикам изменили. Появился нож, несколько ударов попали в грудь подростка.

Телефон преступники добыли, но и обрекли себя. Через несколько минут после звонка прохожих в полицию за налетчиками охотились наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД, Росгвардии.

Реклама



Через час на Крюковом канале полицейские задержали 32-летнюю «амазонку» и ее друзей – 39-летнего ранее судимого мужчину, который недавно освободился из колонии строгого режима, и 37-летнего безработного. Телефон и нож оказались у них.

Школьника госпитализировали в детскую больницу Раухфуса.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили задержание подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Два дня назад на станции метро «Пушкинская» налетчика с ножом задержали смелые пассажиры. Он ранил двух человек. Оружие у него выбили, вытащили на платформу и уложили лицом вниз.