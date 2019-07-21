В шахту лифта на складе МВД Петербурга провалились монтажники. Их увезли в тяжелом состоянии

При строительстве базы хранения ГУ МВД Петербурга на Пискаревском проспекте пострадали два человека. Они занимались монтажом лифтов.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, накануне днем в больницы с тяжелыми травмами доставили монтажников компании «ВАСС», которая выполняет подрядные работы на будущей базе хранения полицейского главка. Расположенное на Пискаревском проспекте, 117 в настоящее время оборудуют лифтами, и два монтажника 30 и 35 лет работали в шахте. На высоте второго этажа люлька с мужчинами сорвалась и упала.

Монтажники получили переломы позвоночника и ног, травмы головы.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что проводится проверка. Свой интерес к травмированию рабочих также проявил Следственный комитет.

Объект на Пискаревском ранее принадлежал Минобороны. После его передачи в ведение МВД началось переоборудование в ведомственную базу хранения.