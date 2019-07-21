В Петербурге разводили четыре моста. По Неве вновь прошли военные корабли.

Экипажи кораблей российского флота проводят дневную тренировку парада ко дню ВМФ в воскресенье, 21 июля.

По этому поводу в 11.00 в Северной столице развели Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. К половине первого переправы уже были наведены. Репетиция прошла успешно.

Военно-морской парад в Петербурге состоится 28 июля. В нем примут участие корабли, подводные лодки и морская авиация Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. В день ВМФ остров Котлин уже традиционно будет закрыт для автомобилистов. С 07.00 до 17.00 въезд в Кронштадт будет возможен только для имеющих специальный пропуск местных жителей, городского общественного транспорта и экстренных служб.