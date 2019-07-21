В Барселоне подозреваемых в групповом изнасиловали россиянки отпустили из-под стражи. Но изъяли паспорта

В Барселоне отпустили из-под стражи подозреваемых в групповом изнасиловании туристки из России, сообщает 21 июля испанская газета El Mundo. Подозреваемых освободили временно, у них изъяли паспорта и обязали являться в суд еженедельно.

Высший суд Каталонии согласился на эту меру, так как еще двое нападавших остаются на свободе, а анализы ДНК для идентификации возможных насильников еще не готовы. В настоящее время задержаны двое мужчин, граждан Румынии, и женщина, подданная Испании, которая также может быть причастна к преступлению.

Дезориентированную и просящую о помощи женщину обнаружили местные жители в районе Барселоны Сан-Марти-де-Провансальс 16 июля. По словам жертвы, ее два дня держали в плену в заброшенном здании на пустыре. Женщину доставили в больницу, где медики сообщили полиции, что она была изнасилована. Потерпевшая рассказала, что злоумышленники затащили ее в заброшенное здание на пустыре, где удерживали несколько дней. Спустя двое суток жертве удалось бежать. Полиция быстро установила место, где произошло преступление, и задержала подозреваемых.

По словам россиянки, она уснула на лавочке, а проснулась от ударов. Четверо мужчин якобы накачивали ее наркотиками и насиловали. Вместе с ними, как указала потерпевшая, была еще одна девушка, испанка, которая издевалась над жертвой.

Испанская полиция пока не подтверждает, что потерпевшая — гражданка России, ссылаясь на защиту персональных данных. Официально сообщается только то, что жертва приехала в Испанию из другой страны. Однако газета уточняет, что жертва совершенно точно россиянка, так как полиция обнаружила в Бенидорме (Аликанте) ее мать, для которой случившееся стало шоком, так как женщина была уверена, что дочь вернулась в Россию.