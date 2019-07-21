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Спорт
21.07.2019 12:21
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Тренер получившего отек мозга российского боксера Дадашева пытался остановить бой. Уговоры попали на видео

Бой, в результате которого российский боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа, прервал тренер спортсмена Бадди Макгирт. Перед тем наставник долго уговаривал своего подопечного дать согласие на остановку боя, передает 21 июля телеканал «360». Через считанные минуты Дадашев впал в беспамятство.

«Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов. Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Посмотри на меня! Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты должен быть честен со мной. Я останавливаю. Все», — уговаривал Макгирт подопечного.

Видеозапись опубликовал в своем Twitter американский боксер Антонио Тарвер. На кадрах слышно, как тренер буквально умоляет Дадашева согласиться на остановку боя. Боксер в тот момент уже с трудом понимал, чего от него хотят, и только не отрываясь смотрел в сторону ринга.

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Бой в итоге был остановлен. Россиянина под руки повели к раздевалке, но ему внезапно стало плохо. Боксера уложили на носилки и срочно отправили к медикам.

Дадашев провел поединок в Оксон-Хилле (пригород Вашингтона) с Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии IBF 19 июля. В ходе поединка ему стало плохо, боец был госпитализирован. Медики сделали ему трепанацию черепа.

Сейчас россиянин в искусственной коме. О профессиональных перспективах бойца никто никаких прогнозов пока не дает. Медики говорят — шансы вернуться к нормальной жизни у пациента есть.

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