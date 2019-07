Тренер получившего отек мозга российского боксера Дадашева пытался остановить бой. Уговоры попали на видео

Бой, в результате которого российский боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа, прервал тренер спортсмена Бадди Макгирт. Перед тем наставник долго уговаривал своего подопечного дать согласие на остановку боя, передает 21 июля телеканал «360». Через считанные минуты Дадашев впал в беспамятство.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war ? a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport ?? pic.twitter.com/cKljvTKOgt