На Васильевском снайпер-одиночка устроил стрельбу. Лежанку он обустроил на балконе

В Петербурге за стрельбу у жилых домов задержан мужчина 34 лет. В его распоряжении находились четыре ружья и полсотни патронов.

Как стало известно «Фонтанке», выстрелы раздались в половину второго ночи 21 июля на перекрестке Шкиперского протока и Гаванской улицы. Всполохи огня виднелись с балкона квартиры в угловом доме.

Местные жители обратились в полицию. К приезду наряда выстрелы прекратились. Найти лежбище снайпера было несложно. В однокомнатной квартире нашли четыре охотничьих ружья и 48 патронов. Документы на оружие имелись.

Стрельбу, как утверждает мужчина, он вел по деревьям. Пострадавших среди мирного населения нет. Мертвых птиц полиция не считала.

Стрелка задержали. Проводится проверка, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.