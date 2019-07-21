На Сахалине зампред правительства лишился поста после появления видеозаписи с дракой в кафе

Замглавы правительства Сахалина лишился поста после появления в Сети видеозаписи с дракой в кафе, передает 21 июля пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области. Несмотря на то, что официальных подтверждений участия чиновника в драке нет, врио главы Сахалина Валерий Лимаренко уволил заместителя главы правительства Кирилла Подберезного. По словам врио, руководство региона должно отличаться не только профессионализмом, но и «высокими моральными качествами».

Инцидент, из-за которого Подберезный был отстранен от должности, случился в ночь на 20 июля в кафе «Сохо» в Южно-Сахалинске. Портал Sakhalin.info опубликовал видеоролик, на котором похожий на чиновника мужчина в белой рубашке сталкивает со стола и пытается ударить другого посетителя кафе. Портал не утверждает, что человек в белом — совершенно точно зампред правительства, но напоминает о его биографии: в правительство Сахалина Подберезный пришел через "Росатом" и "Команду Сахалинской области" врио губернатора Валерия Лимаренко.

До увольнения чиновник курировал туризм и улучшение инвестиционного климата. По свидетельствам очевидцев, после драки в бар вызвали скорую, у мужчины диагностировали перелом носа и ушибленную рану затылка, но от госпитализации тот отказался.