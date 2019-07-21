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Общество
21.07.2019 13:44
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«Думать некогда было». «Фонтанка» поговорила с прекратившим резню на «Пушкинской»

Украинцев в петербургском метро в ночь на 20 июля спас простой повар с непростым военным прошлым. Жителю Петербурга Виталию Городилову ещё никогда не приходилось спасать людей от гибели.

«Думать некогда было». «Фонтанка» поговорила с прекратившим резню на «Пушкинской»

/pixabay.com/

Завязка истории произошла в вагоне поезда, когда тот ехал по перегону между «Технологическим институтом» и «Пушкинской». Ранее судимый 36-летний уроженец Дербента достал нож и начал наносить удары по корпусу двум украинцам, которые ему не понравились. Сложно установить, что именно дагестанца не устроило в незнакомых ему пассажирах, однако, очевидцы рассказывали, что порезанные были глухонемыми и не услышали горца, который спросил, выходят ли они на станции. Герою нашего материала, Виталию Городилову, удалось выбить нож из рук буйного мужчины. Этим он безусловно спас жизнь двум 33-летним украинцам, которые из подземки отправились прямо на операционный стол. 

- Какая первая мысль проскочила в вашей голове, когда вы решили вступиться? Не было страха? 

– А думать некогда было, нужно было действовать. 

- Давайте попробуем восстановить ход тех событий. Как так произошло, что вы выбили нож из рук нападавшего? Очевидец рассказывал, что это было похоже на случайное везение.

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– Нет, про везение я точно не говорил. Я ехал домой с работы, зашёл в вагон. Смотрю – потасовка. Я подошёл ближе и увидел, что нападавший уже наносил удары ножом первому парню. Сорвался на выручку, но пока приближался, нож уже достиг второй цели. В этот момент я резко оттащил второго потерпевшего, вцепился в кисть агрессора и выбил нож. Затем я вытолкнул владельца оружия на платформу и уже там повалил и скрутил. 

- Какая-то совершенно невероятная для нашего времени история. Вы, наверное, занимаетесь борьбой? 

– На самом деле, с единоборствами я впервые познакомился в 3-м классе, тогда я начал ходить на каратэ. С тех пор я много чего пробовал. Не назвал бы себя мастером, но кое-что могу. Дольше всего занимался вольной борьбой. 

- А как вам кажется, почему сегодня очень сложно дождаться чьей-то помощи в аналогичных ситуациях? 

– Я не берусь судить других. Думаю, у каждого на это своя причина. 

- Но представьте, человек, который не владеет ни одним из видов единоборств, вдруг окажется один на один с таким неадекватным противником. Помощи ждать неоткуда. Что посоветуете? 

– Носить с собой перцовый баллончик. Это очень эффективное средство.  

Виталий Городилов работает поваром в одном из ресторанов города. Интересно, что до этого он окончил Суворовское военное училище, а затем и Военную академию связи имени С.М.Будённого. Однако, по личным причинам, с военной карьерой не сложилось, и Виталий ушёл в запас. Недавно он решил кардинально изменить свою жизнь, окончив быстрые кулинарные курсы и устроившись в общепит. Признаётся, что готовить всегда любил.  

фото из семейного архива:  Виталий Городилов
фото из семейного архива:  Виталий Городилов

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В Петербурге у Виталия живут отец и младший брат. Старший работает в Москве. Своей семьёй петербуржец пока не обзавёлся. «Холост и свободен, как ветер», – улыбаясь, отвечает он на вопрос о семейном положении.   

Беседовала Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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