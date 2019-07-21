СМИ: MI-6 ищет в захвате танкера в Иране «российские шпионские технологии»

Секретная разведывательная служба Великобритании (MI-6) совместно с Центром правительственной связи (GCHQ) проверяет версию о том, что Россия может быть причастна к захвату Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом 21 июля пишет РБК со ссылкой на Sunday Mirror.

Как пишет газета, существуют опасения, что судно было направлено в воды Ирана с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которые были распространены «российской шпионской технологией». Из-за этого, отмечает издание, экипаж судна мог подумать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод.

«У России есть технология, позволяющая подделать GPS. Возможно, она помогла Ирану в этой авантюре <…>, — заявил газете неназванный источник в западной службе безопасности. — Корпус стражей исламской революции (КСИР) и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы».

Mirror также отмечает, что на помощь нефтяному танкеру был направлен фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose, однако он прибыл на место с опозданием, когда судно уже зашло в контролируемые Ираном воды.

Следовавший под британским флагом танкер был задержан 19 июля, судно направлялось в город Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. На борту был экипаж из 23 человек, в том числе трое россиян. Как заявили в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с иранским рыболовецким траулером и проигнорировал сигнал бедствия.