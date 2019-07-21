Власти Ирана назвали захват британского танкера ответом на задержание их судна в Гибралтаре

Представители властей Ирана объяснили захват танкера Stena Impero,который ходит под британским флагом, ответными действиями на задержание в начале июля иранского танкера «Грейс 1» в Гибралтаре. Такое заявление, в частности, сделал представитель Совета стражей конституции Аббас Али Кадходаи, пишет 21 июля «Медуза».

Официальной причиной задержания танкера в Иране называют нарушение международного морского права.

Причиной задержания «Грейс 1» британские власти называют подозрение в поставках нефти Сирии в обход санкций. На днях суд в Гибралтаре продлил арест судна на месяц.

В команду Stena Impero входят трое россиян — электромеханик Альгис Зарецкий и вторые механики Андрей Русаков и Юрий Усенко. Первый из них, вероятно, живёт в Петербурге.

Реклама



Иранские агентства сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал танкер. Причиной для задержания назвали несоблюдение международных законов.

По утверждению Ирана, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на поданные сигналы бедствия. Британский МИД утверждал, что тогда же Иран задержал принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом. В Тегеране это отрицают.