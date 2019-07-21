На Украине начались выборы в Верховную раду. Партия Зеленского - основной претендент на попадание в парламент

Избирательные участки для внеочередного голосования в Верховную раду открылись на Украине 21 июля в 08:00 по киевскому времени (совпадает с московским).

Процесс выборов продлится до 20:00 по местному времени. Всего избирательных участков, по данным ЦИК Украины, почти 30 тыс.

Голосование за рубежом, как указывает РБК, началось в ночь на 21 июля: избирательный участок открылся в Австралии. За границей оно продлится до 06:00 22 июля по киевскому времени.

В досрочных выборах, которые были инициированы президентом Владимиром Зеленским, принимают участие представители 65 партий, которые избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам. Всего — 424 парламентария, то есть на 26 меньше предусмотренного Конституцией количества из-за невозможности голосования в Крыму, Севастополе и отдельных регионах Донбасса. Участки в диппредставительствах Украины в России открыты не были, российские наблюдатели также отстранены от работы на голосовании.

Проходной барьер для партий — 5% голосов, абсолютное большинство в Раде может получить фракция, которая займет не менее 226 мест. Основными претендентами на попадание в парламент считаются «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко.