СМИ: СК возбудил уголовное дело о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в ЦБ ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО), в 2017 году выигравшего контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишившегося лицензии. Об этом сообщается в письме, направленном следователями в Центральный банк. С документом 21 июля ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Следователи в письме просят подготовить документы о контракте, ссылаясь на постановление Пресненского районного суда Москвы. Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила, что он 3 июля санкционировал выемку по этому уголовному делу.

Дело возбуждено в мае 2019 года по факту предоставления страховщиком в ЦБ отчетности, содержащей недостоверные сведения, следует из письма СК. Расследованием в отношении ЦСО занимается первый следственный отдел второго управления по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

Источник в центральном аппарате СКР подтвердил, что в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело по факту предоставления недостоверной отчетности. «Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Центральное страховое общество», — отметил собеседник.

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ЦБ не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.

С апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности (по итогам 2016 года она не входила в сотню крупнейших страховщиков и закончила год с убытком в 98,7 млн руб., объем собранных страховых премий составил 672 млн руб.). В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. Цена контракта составила 13,7 млрд руб.

В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений. В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения.