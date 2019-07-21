В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы. В яму угодил автомобиль

Дорожное полотно размыло в Сковородинском районе Амурской области на 834 км федеральной трассы «Амур». В промоину угодил автомобиль Toyota Vitz, сообщили в пресс-службе регионального УМВД 21 июля.

В машине были водитель с пассажиром — мужчина и женщина, они были госпитализированы. Движение по дороге перекрыто.

Издание «Порт Амур» со ссылкой на главу Сковородинского района Алексея Прохорова пишет, что в связи с инцидентом там ввели режим ЧС. Ливни разрушили водопропускную трубу, место провала дороги засыпают грунтом. По информации издания, проезд удалось частично восстановить.