Украинские военные обстреляли Первомайск за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.

По данным генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб, ранения получили от четырех до семи человек, в том числе ребенок 2015 года рождения. Обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается. В настоящий момент Первомайск частично обесточен, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 21 июля. В тот же день сообщалось, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.