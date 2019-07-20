«Ласточка» из Петербурга насмерть сбила мужчину на пути в Выборг

Пешеход попал под колеса электропоезда в Выборгском районе Ленобласти днем 20 июля. Мужчину сбил электропоезд «Ласточка», который ехал из Петербурга в Выборг.

Как сообщает 47news, в пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили инцидент с участием пешехода на 66 километре перегона «Рощино – Каннельярви». От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место выехала следственная группа СК на транспорте по Северо-Западу.

Обстоятельства случившегося уточняются.