British Airways приостановила полёты в Каир из соображений безопасности. Пока на неделю
Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир с 20 июля. Ограничения продлятся семь дней, сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
В авиакомпании пояснили, что данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.
«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру», — пояснили в British Airways.
Клиентам были разосланы письма об отмене рейсов.