British Airways приостановила полёты в Каир из соображений безопасности. Пока на неделю

Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир с 20 июля. Ограничения продлятся семь дней, сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

В авиакомпании пояснили, что данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.



«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру», — пояснили в British Airways.



Клиентам были разосланы письма об отмене рейсов.