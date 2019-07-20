СМИ: На задержанном в Иране танкере может находиться петербуржец

Посольство России в Иране назвало 20 июля имена россиян, которые находятся на борту задержанного танкера. Среди них может быть житель Петербурга.

«Электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков, второй механик Юрий Усенко», — уточнили РБК в дипмиссии.

Первый из них, вероятно, живёт в Петербурге. Судя по странице в соцсети, он много путешествует, возможно, это связано со спецификой работы. Также подавляющее большинство друзей Альгиса окончили в своё время Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова (с 2012 года Госуниверситет морского и речного флота).

Напомним, ранее отечественные дипломаты заявляли, что связи с российскими моряками, что находятся на танкере, у них пока нет.

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Иранские агентства сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. Причиной для задержания назвали несоблюдение международных законов.

По утверждению Ирана, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на поданные сигналы бедствия. В его экипаже, как подтвердили РБК в посольстве в Тегеране, находились три моряка из России.

Британский МИД утверждал, что тогда же Иран задержал принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом. В Тегеране это отрицают.