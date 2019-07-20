КСИР показал видео задержания танкера Stena Impero. Бойцов высаживали с вертолёта

Видео задержания танкера Stena Impero, который шёл в Ормузском проливе под британским флагом, показал Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана 20 июля.

#КСИР Ирана публикует видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе pic.twitter.com/es781fxa46 — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 20 июля 2019 г.

На кадрах видно, как с вертолёта Ми-17 на судно высаживается десант. Также представители КСИР прибыли к Stena Impero на катерах. При себе у бойцов спецподразделения были автоматы

В тот момент на судне находилось 23 члена экипажа, в составе которого трое россиян.

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По утверждению Ирана, танкер столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на поданные сигналы бедствия.

Британский МИД утверждал, что тогда же Иран задержал принадлежащий британской компании танкер под либерийским флагом. В Тегеране это отрицают.