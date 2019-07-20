«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура. Стыковка запланирована через шесть часов

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ» успешно стартовал С Байконура к Международной космической станции (МКС) 20 июля.

В 19:36 мск корабль #СоюзМС13 успешно выведен на околоземную орбиту! Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган уже на пути к Международной космической станции.



? Стыковка запланирована через 6 часов — в 01:51 мск 21 июля

? Трансляция будет доступна с 01:20 мск pic.twitter.com/sCFPgDAKKb — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 июля 2019 г.

«На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано (ESA) и Эндрю Морган (NASA)», — сообщает Роскосмос в Twitter.

На космической станции команда планирует провести множество различных экспериментов. Стыковка запланирована через 6 часов — в 01.51 мск 21 июля, уточнили в Роскосмосе, который организует онлайн-трансляцию.